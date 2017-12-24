Antognoni: “Andiamo a Roma per giocarcela, Lazio squadra forte. Auguri a tutti i tifosi viola”

Il club manager Giancarlo Antognoni è intervenuto al telegiornale regionale su Rai. Queste le sue dichiarazioni in vista della sfida a Roma contro la Lazio:“Affronteremo una squadra forte e attrezzata...

Il club manager Giancarlo Antognoni è intervenuto al telegiornale regionale su Rai. Queste le sue dichiarazioni in vista della sfida a Roma contro la Lazio:

“Affronteremo una squadra forte e attrezzata come la Lazio. Stiamo facendo dei buoni risultati e siamo in un buon momento. Andremo a Roma per giocarcela contro una Lazio agguerrita. Colgo l’ augurare a tutti i tifosi Viola e a tutti i fiorentini un Buon Natale”.