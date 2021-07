Antognoni: “Rinnovo? Non posso rispondere. L’affetto dei tifosi viola vale come 3-4 scudetti”

“Rinnovo con la Fiorentina? Ora non posso rispondere – ha detto Giancarlo Antognoni al Gran Galà delle Stelle del Calcio in provincia di Salerno -. Ho smesso di giocare a calcio trent’anni fa ma l’affetto che hanno i tifosi nei miei confronti è rimasto sempre lo stesso. Forse perché non ho mai tradito la città e la maglia. Purtroppo non riuscito a vincere niente ma l’affetto di questo popolo viola vale 3-4 scudetti”.

