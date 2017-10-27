Antognoni: "Questa squadra ha buone prospettive di crescita, i risultati hanno inciso sul morale. E i tifosi..."

Giancarlo Antognoni, a margine della presentazione di un libro presso il Museo del Calcio di Coverciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: "Speriamo di continuare a fare bene,...

Giancarlo Antognoni, a margine della presentazione di un libro presso il Museo del Calcio di Coverciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: "Speriamo di continuare a fare bene, la classifica oggi è molto importante per una squadra come la Fiorentina, giovane, inedita, con buone prospettive come si era detto all’inizio. Quando trovi una continuità di risultati il morale cambia. Speriamo di proseguire così ed in futuro l’obiettivo è continuare a crescere".

Prosegue su Simeone: "Simeone? Sono contento perché è un ragazzo che si dà da fare moltissimo, forse gli mancava fare gol a Firenze, ieri l’ha realizzato e speriamo che sia il primo di una lunga serie".

E sui tifosi: "Sono sempre presenti e pretendono di ottenere i risultati".

E conclude con un pensiero su quella che secondo lui sarà la stagione dei viola: "Quest’anno avevamo già detto che sarebbe stato un anno di transizione, però in questo momento abbiamo già raggiunto un obiettivo importante, speriamo di poterlo mantenere fino alla fine anche se sappiamo che le difficoltà ci sono sempre".