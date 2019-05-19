Antognoni: “Proprietà non può far gol. Domenica vinceremo. Muriel in panchina...”

Al termine della sfida tra Parma e Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Sky, Giancarlo Antognoni: “È una brutta situazione che miglioreremo solo giocando e segnando cosa che non ci viene ultimamen...

Al termine della sfida tra Parma e Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Sky, Giancarlo Antognoni:

“È una brutta situazione che miglioreremo solo giocando e segnando cosa che non ci viene ultimamente. Domenica se continueremo a giocare così, con l’aiuto del nostro pubblico, vinceremo. La proprietà non può fare gol... L’arbitraggio? Una gara così deve essere affidata ad uno più esperto, non mi è piaciuto. La panchina di Muriel? Scelta tecnica del mister, quando perdi è normale rimpiangere chi ha giocato meno. Abbiamo tutti commesso errori che prima di domenica saranno corretti, e riusciremo a fare una squadra più competitiva per il futuro...”.