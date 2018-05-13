Antognoni: "Prolungheremo il contratto a Pioli. Abbiamo perso troppi punti con le piccole"

Il club manager Giancarlo Antognoni ha parlato a Sport Mediaset, queste le sue parole:"C'è fiducia nei confronti di Stefano Pioli, chiaramente non solo per quello che ha fatto ma per come ha gestito l...

Il club manager Giancarlo Antognoni ha parlato a Sport Mediaset, queste le sue parole:

"C'è fiducia nei confronti di Stefano Pioli, chiaramente non solo per quello che ha fatto ma per come ha gestito la situazione non facile quest'anno, credo ci sia la possibilità di prolungare il contratto perché si sta esprimendo a livelli ottimali.

Qualche problemino potrebbe esserci se arrivassimo al settimo posto, ma ci auguriamo di arrivarci e ce lo prendiamo volentieri perché veniamo da un'annata un po' particolare, è il massimo obiettivo che si poteva raggiungere.

La nostra squadra sta crescendo, può crescere ancora dal punto di vista della mentalità. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, anche se c'è da rimpiangere qualche punto di troppo perso contro le più piccole".