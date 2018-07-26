Antognoni: "Pjaca? Se troveremo un’intesa con la Juve bene, altrimenti guarderemo altro. Saremo competitivi"
Giancarlo Antognoni ha parlato a Calciomercato.it: “Pjaca? Questo tipo di accordi richiedono un po’ di tempo. Se troveremo un’intesa con la Juve bene, altrimenti guarderemo ad altri giocatori. Chiesa?...
A cura di Redazione Labaroviola
26 luglio 2018 18:24
Giancarlo Antognoni ha parlato a Calciomercato.it: “Pjaca? Questo tipo di accordi richiedono un po’ di tempo. Se troveremo un’intesa con la Juve bene, altrimenti guarderemo ad altri giocatori. Chiesa? I giocatori importanti rimarranno in viola, venderemo solo i calciatori in esubero. Cercheremo di costruire una squadra competitiva”.