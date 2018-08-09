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Antognoni: "Pjaca avrà il numero 10, è forte e ci farà divertire"

Dalla sala stampa, prima della conferenza del neo acquisto Marko Pjaca, ha parlato il DG viola Giancarlo Antognoni. Queste le sue parole:

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2018 14:41
Antognoni: "Pjaca avrà il numero 10, è forte e ci farà divertire" - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
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"Oggi presento un giocatore importantissimo. E' del 95', molto giovane e usa entrambi i piedi in fase offensiva. Veloce, è un goleador e scarta sempre l'uomo. Ha un passato Juventino e ha giocato già in Germania e in Nazionale. Nonostante la giovane età vanta un palmares notevole e inoltre, è un vice campione del mondo. Prenderà il numero 10 perchè farà divertire"

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