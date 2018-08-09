Antognoni: "Pjaca avrà il numero 10, è forte e ci farà divertire"

Dalla sala stampa, prima della conferenza del neo acquisto Marko Pjaca, ha parlato il DG viola Giancarlo Antognoni. Queste le sue parole:

"Oggi presento un giocatore importantissimo. E' del 95', molto giovane e usa entrambi i piedi in fase offensiva. Veloce, è un goleador e scarta sempre l'uomo. Ha un passato Juventino e ha giocato già in Germania e in Nazionale. Nonostante la giovane età vanta un palmares notevole e inoltre, è un vice campione del mondo. Prenderà il numero 10 perchè farà divertire"