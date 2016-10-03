Antognoni: "Ho parlato con ADV, è stato un incontro molto positivo"

A margine della partita Mundial ha parlato Giancarlo Antognoni: "È molto bello venire al Franchi

A margine della Partita Mundial al Franchi di Firenze, parla Giancarlo Antognoni: "Il pubblico credo si sia divertito, ha visto tanti gol, quasi una partita a tennis. In queste partite solitamente i sudamericani riescono sempre a vincere, hanno una preparazione e una concentrazione diversa e fanno viaggiare la palla. Io dietro Toni e Di Natale? Hanno 20 anni memo di me, è quello il problema. Giocare a quest'età è un sacrificio, ma per Firenze ho fatto anche questo".

La Fiorentina non sta andando benissimo.

"La Fiorentina è in difficoltà come classifica, come gioco sta giocando bene. Concretizza poco, magari in un futuro riuscirà a farlo. Con qualche accorgimento migliore supererà questo momento".

Sei spesso al Franchi, è un segnale?

"Ho avuto un colloquio col presidente, è stato positivo e mi fa piacere venire al Franchi a vedere la Fiorentina".

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