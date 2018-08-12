Antognoni: “Obiettivo Coppa Italia. Siamo al livello di Lazio e Atalanta. Il Tas...”
Nell’edizione odierna di Tuttosport, c’è un’intervista a Giancarlo Antognoni. Questo uno stralcio:“La sentenza del Tas? Speravamo nell’Europa ma rispettiamo la sentenza, le regole vanno rispettate. Qu...
A cura di Redazione Labaroviola
12 agosto 2018 09:42
Nell’edizione odierna di Tuttosport, c’è un’intervista a Giancarlo Antognoni. Questo uno stralcio:
“La sentenza del Tas? Speravamo nell’Europa ma rispettiamo la sentenza, le regole vanno rispettate. Quest’anno ci proveremo sul campo. Obiettivo? Europa e Coppa Italia, siamo al livello di Lazio ed Atalanta, Toro e Samp sono dietro a noi. Pioli è molto carico, sarà una bella sfida”.