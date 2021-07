Antognoni: “Non tornerò al Franchi. Che campionato mi aspetto? Peggio di così non possono fare”

“Dusan Vlahovic diventerà un campione – ha detto Giancarlo Antognoni a La Gazzetta dello Sport -. Bastano i messaggi di Pezzella e Vlahovic a far capire che il gruppo squadra mi apprezzava. Lavorato male con gli allenatori? Chiedete a Iachini e Prandelli. Lasciamo perdere”.

Che campionato si aspetta da questa Fiorentina?

“Questa è una piazza importante ma le problematiche di questi anni ci sono sempre. Chi comanda sono sempre le stesse persone. Peggio di così non possono fare”

“Se tornerò al Franchi? No non voglio creare imbarazzo a nessuno. Soffrirò davanti alla televisione oppure come è successo in passato andrò a vedere le partite dell’Empoli”.

