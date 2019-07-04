Antognoni: "Il mio pensiero va sempre a Davide. Speriamo di rendere orgogliosi voi tifosi, anima di questa squadra"

Queste le parole che Giancarlo Antognoni ha voluto affidare in un post su Instagram: "Voglio ripartire da qui, da questa meravigliosa coreografia che mi ha dedicato la curva Fiesole al mio rientro in...

Queste le parole che Giancarlo Antognoni ha voluto affidare in un post su Instagram: "Voglio ripartire da qui, da questa meravigliosa coreografia che mi ha dedicato la curva Fiesole al mio rientro in Fiorentina dopo 14 anni. Sono passati quasi tre anni, non con poche difficoltà, il mio primo pensiero va al nostro indimenticabile Davide sempre con noi nei nostri cuori. Abbiamo una nuova proprietà, un nuovo presidente e tutti insieme speriamo di fare bene e soprattutto di rendere orgogliosi voi tifosi che siete l'anima di questa squadra.. Buon inizio a questa nuova stagione che parte".