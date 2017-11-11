Antognoni: "Ieri l'Italia avrebbe meritato almeno un pareggio, penalizzati da un solo episodio"

Giancarlo Antognoni ha parlato della sconfitta in Svezia dell'Italia, queste le sue parole:"Ieri l'Italia avrebbe meritato un pareggio almeno. Siamo stati condannati da un episodio. La Svezia ha gioca...

Giancarlo Antognoni ha parlato della sconfitta in Svezia dell'Italia, queste le sue parole:

"Ieri l'Italia avrebbe meritato un pareggio almeno. Siamo stati condannati da un episodio. La Svezia ha giocato una buona partita, poi c’è stato l’autogol quindi ha avuto anche un po’ di fortuna sotto questo aspetto. All’Italia invece quella fortuna è mancata. Credo comunque che per il ritorno ci siano buone possibilità di ribaltare questo risultato. Chiaro, l’1-0 è un po’ penalizzante, non avendo segnato in trasferta può sorgere qualche problema. Penso abbiamo il 50% di possibilità di passare il turno, per andare ai mondiali bisogna osare di più"