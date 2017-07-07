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Antognoni: "Giusto che i tifosi contestino, ma non tutte le cessioni dipendono dalla società..."

Bernardeschi non ha accettato la proposta di rinnovo, oggi i giocatori hanno il coltello dalla parte del manico e se vogliono andarsene lo fanno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2017 15:41
Antognoni: "Giusto che i tifosi contestino, ma non tutte le cessioni dipendono dalla società..." -
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Giancarlo Antognoni ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Che i tifosi contestino è giusto, ma la proprietà farà di tutto per sopperire alle cessioni: qualche addio è stato voluto dai giocatori, non dalla società. l calcio è cambiato: oggi i giocatori hanno il coltello dalla parte del manico e se vogliono andarsene, lo fanno".

Prosegue su Bernardeschi: "Bernardeschi non ha accettato la proposta di rinnovo, e prenderemo i dovuti provvedimenti".

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