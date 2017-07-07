Antognoni: "Giusto che i tifosi contestino, ma non tutte le cessioni dipendono dalla società..."

Bernardeschi non ha accettato la proposta di rinnovo, oggi i giocatori hanno il coltello dalla parte del manico e se vogliono andarsene lo fanno

A cura di Redazione Labaroviola 07 luglio 2017 15:41

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