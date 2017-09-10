Antognoni: "I giocatori sono giovani ma forti. Il pubblico ha capito che è un anno di transizione e ci sta sostenendo.."

Ai microfoni di Premium Sport ha parlato Giancarlo Antognoni. Questo le sue parole: "Annata di transizione ma i giocatori sono di livello..

Ai microfoni di Premium Sport ha parlato Giancarlo Antognoni. Questo le sue parole: "Abbiamo qualche certezza con giocatori d'esperienza ma la squadra è giovane e nuova. Serve tempo ma la sosta ci ha fatto bene, oggi ci presentiamo a Verona con una situazione organizzativa molto diversa. Dobbiamo ringraziare il sindaco Nardella per l'idea di andare dalla proprietà e avere certezze sul proseguo. La proprietà parlerà al momento ritenuto opportuno. Noi pensiamo solo alla squadra. C'è grande ottimismo da parte nostra perché la squadra è giovane ma con giocatori di un certo livello. Anche il pubblico ha recepito un'annata di transizione, anche se con qualche certezza. Ci hanno sostenuto nelle sconfitte, ora servono i punti".