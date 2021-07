Antognoni-Fiorentina, addio vicino: prossima settimana la decisione. Può tornare in Federazione

La sensazione secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola è che le strade tra Giancarlo Antognoni e la Fiorentina siano vicine alla separazione. Il suo amore con la città continuerà ma il suo ruolo in società potrebbe essere in chiusura. La prossima settimana arriverà la sua decisione. Le premesse non portano all’ottimismo e a meno di colpi di scena l’Unico 10 si allontana da Firenze. Potrebbe tornare in Federazione.

