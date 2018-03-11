Antognoni: “I Della Valle vogliono una squadra competitiva. Tutti hanno ricordato Astori”

Giancarlo Antognoni ha rilasciato queste dichiarazioni a Premium Sport:“Davide Astori ci ha insegnato molto, sia a noi dirigenti che ai suoi compagni, cui ha dato molto: tranquillità, serenità ed atta...

Giancarlo Antognoni ha rilasciato queste dichiarazioni a Premium Sport:

“Davide Astori ci ha insegnato molto, sia a noi dirigenti che ai suoi compagni, cui ha dato molto: tranquillità, serenità ed attaccamento alla maglia. Un ragazzo d’oro come c’erano una volta. Tutta Europa lo ha ricordato. Abbiamo visto manifestazioni da ogni parte del globo. Questa tragedia non ci voleva specie per i genitori, Francesca e Vittoria. La tragedia ha appianato il dissapore tra tifosi e proprietà e tutti speriamo in un futuro migliore. Penso che è stato giusto ricominciare subito, anche per ricordare Davide. La partita di oggi può smorzare questa tensione degli ultimi giorni. Il significato del risultato conta relativamente, ma può essere uno sfogo, anche per i giocatori”.