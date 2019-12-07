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Antognoni: Chiesa? Nessuna guerra, l’avete fatta voi. E’ della viola ed è giusto che giochi"

Giancarlo Antognoni, a margine dell’evento della fondazione Tommasino Bacciotti, ha parlato a Radio Bruno:"A noi e al Torino servono punti, speriamo di riuscire a prenderli. Gara equilibrata. Chiesa?...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2019 16:26
Antognoni: Chiesa? Nessuna guerra, l’avete fatta voi. E’ della viola ed è giusto che giochi" - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
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Giancarlo Antognoni, a margine dell’evento della fondazione Tommasino Bacciotti, ha parlato a Radio Bruno:

"A noi e al Torino servono punti, speriamo di riuscire a prenderli. Gara equilibrata. Chiesa? Nessuna guerra, l’avete fatta voi. E’ della Fiorentina ed è giusto che giochi. Con il padre Enrico c'e stato solamente un chiarimento. E’ un dei calciatori più importanti per noi".

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