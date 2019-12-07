Antognoni: Chiesa? Nessuna guerra, l’avete fatta voi. E’ della viola ed è giusto che giochi"
Giancarlo Antognoni, a margine dell’evento della fondazione Tommasino Bacciotti, ha parlato a Radio Bruno:"A noi e al Torino servono punti, speriamo di riuscire a prenderli. Gara equilibrata. Chiesa?...
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2019 16:26
Giancarlo Antognoni, a margine dell’evento della fondazione Tommasino Bacciotti, ha parlato a Radio Bruno:
"A noi e al Torino servono punti, speriamo di riuscire a prenderli. Gara equilibrata. Chiesa? Nessuna guerra, l’avete fatta voi. E’ della Fiorentina ed è giusto che giochi. Con il padre Enrico c'e stato solamente un chiarimento. E’ un dei calciatori più importanti per noi".