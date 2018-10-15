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Antognoni: "Biraghi? Lo hanno criticato, ma ci sono pochi giocatori come lui"

Queste le parole di Antognoni: "Nazionale? Bene così, risultato importante per una squadra con tanti giovani interessanti. E poi il gol di Biraghi, per noi della Fiorentina molto positivo. Biraghi? In...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2018 20:51
Antognoni: "Biraghi? Lo hanno criticato, ma ci sono pochi giocatori come lui" - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
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Queste le parole di Antognoni: "Nazionale? Bene così, risultato importante per una squadra con tanti giovani interessanti. E poi il gol di Biraghi, per noi della Fiorentina molto positivo. Biraghi? Inizialmente è stato un po' denigrato in generale perché arrivava dalla Serie B, ma penso che Corvino abbia indovinato il giocatore per noi e per la Nazionale. Un ringraziamento anche a Pioli che l'ha migliorato sotto l'aspetto tattico. Non ci sono molti giocatori con le sue caratteristiche".

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