Antognoni: "Biraghi? Lo hanno criticato, ma ci sono pochi giocatori come lui"

Queste le parole di Antognoni: "Nazionale? Bene così, risultato importante per una squadra con tanti giovani interessanti. E poi il gol di Biraghi, per noi della Fiorentina molto positivo. Biraghi? In...

Queste le parole di Antognoni: "Nazionale? Bene così, risultato importante per una squadra con tanti giovani interessanti. E poi il gol di Biraghi, per noi della Fiorentina molto positivo. Biraghi? Inizialmente è stato un po' denigrato in generale perché arrivava dalla Serie B, ma penso che Corvino abbia indovinato il giocatore per noi e per la Nazionale. Un ringraziamento anche a Pioli che l'ha migliorato sotto l'aspetto tattico. Non ci sono molti giocatori con le sue caratteristiche".

RMC Sport