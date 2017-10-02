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Antognoni al derby del cuore per Livorno, insieme ad Allegri e Chiellini

Ci sarà anche Giancarlo Antognoni, questa sera (dalle 20,30) a Livorno, per il "Derby del cuore" tra amaranto e Pisa, il cui ricavato sarà devoluto alle popolazioni alluvionate di Livorno. In campo, a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2017 16:11
Antognoni al derby del cuore per Livorno, insieme ad Allegri e Chiellini - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
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Ci sarà anche Giancarlo Antognoni, questa sera (dalle 20,30) a Livorno, per il "Derby del cuore" tra amaranto e Pisa, il cui ricavato sarà devoluto alle popolazioni alluvionate di Livorno. In campo, anche gli Juventini e livornesi doc Allegri e Chiellini, oltre a tanti altri ex e giocatori in attività.

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