Antognoni al derby del cuore per Livorno, insieme ad Allegri e Chiellini
Ci sarà anche Giancarlo Antognoni, questa sera (dalle 20,30) a Livorno, per il "Derby del cuore" tra amaranto e Pisa, il cui ricavato sarà devoluto alle popolazioni alluvionate di Livorno. In campo, a...
A cura di Redazione Labaroviola
02 ottobre 2017 16:11
Ci sarà anche Giancarlo Antognoni, questa sera (dalle 20,30) a Livorno, per il "Derby del cuore" tra amaranto e Pisa, il cui ricavato sarà devoluto alle popolazioni alluvionate di Livorno. In campo, anche gli Juventini e livornesi doc Allegri e Chiellini, oltre a tanti altri ex e giocatori in attività.