Antognoni: "L'obiettivo della Fiorentina è mantenere una posizione alta in classifica facendo una squadra piu giovane. Sarà ciclo nuovo"

Il ritiro sta andando bene e i tifosi sono tranquilli qui a Moena. Tanti sono andati via ma la squadra sarà forte" così Antognoni a Rai 1

A cura di Redazione Labaroviola 11 luglio 2017 10:12

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