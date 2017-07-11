Antognoni: "L'obiettivo della Fiorentina è mantenere una posizione alta in classifica facendo una squadra piu giovane. Sarà ciclo nuovo"
Il ritiro sta andando bene e i tifosi sono tranquilli qui a Moena. Tanti sono andati via ma la squadra sarà forte" così Antognoni a Rai 1
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2017 10:12
Giancarlo Antognoni, dirigente e bandiera viola, ha parlato a Rai 1 in occasione della ricorrenza per il mondiale 82, queste le sue parole sulla Fiorentina: "Per il momento va tutto bene. I tifosi qui a Moena sono tranquillli. Siamo in un momento di cambiamento, tanti giocatori sono andati via. Il nostro obiettivo è ringiovanire la squadra mantenendo una posizione alta in classifica”.