Anticipi e posticipi fino alla 19° giornata: Fiorentina-Lazio sabato 2 gennaio e Milan-Fiorentina martedì 5
Ecco tutti gli anticipi e posticipi dalla 13° giornata fino alla 19°, con la Lazio in casa sabato 2 dicembre alle 15 e contro il Milan in trasferta, martedì 5 gennaio alle 20:45
La lega serie A ha comunicato date e orari di anticipi e posticipi del campionato fino alla 19° giornata. Ecco il programma completo delle partite della Fiorentina con le relative piattaforme di trasmissione:
13° Giornata: Udinese vs Fiorentina (domenica 29 novembre ore 12:30 DAZN);
14°Giornata: Fiorentina vs Cagliari (lunedì 7 dicembre ore 18:30 SKY);
15° Giornata: Parma vs Fiorentina (domenica 13 dicembre ore 18 SKY);
16° Giornata: Fiorentina vs Bologna (domenica 20 dicembre ore 12:30 DAZN);
17° Giornata: Fiorentina vs Lazio (sabato 2 gennaio ore 15 DAZN);
18° Giornata: Milan vs Fiorentina (martedì 5 gennaio ore 20:45 SKY);
19° Giornata: Fiorentina vs Lecce (domenica 10 gennaio ore 15 DAZN);