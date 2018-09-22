Antenucci si congratula: "Complimenti alla Fiorentina, veramente forte e organizzata"

Mirko Antenucci è intervenuto ai microfoni di RMC Sport, al termine della partita tra Fiorentina e Spal: "Abbiamo pagato due disattenzioni nel primo tempo ed io ho avuto una grande occasione, ma non h...

Mirko Antenucci è intervenuto ai microfoni di RMC Sport, al termine della partita tra Fiorentina e Spal: "Abbiamo pagato due disattenzioni nel primo tempo ed io ho avuto una grande occasione, ma non ho fatto gol".

Prosegue sull'avversario odierno: "La Fiorentina è veramente forte e organizzata. Oggi non eravamo al top ed abbiamo subito".

E sull'andamento della gara: "Dopo il secondo gol sono cambiate tante cose e siamo calati molto. E’ un incidente di percorso che può capitare".

Conclude sul prossimo impegno di campionato: "Sassuolo? Sarà un altro bel test, dovremo scendere in campo agguerriti per fare punti".