Ansaldi: "Dobbiamo continuare così. Noi ci stiamo mettendo grinta, ecco la differenza"

Il difensore del Toro Cristian Ansaldi ha parlato ai microfoni di Sky alla fine del primo tempo: "Dobbiamo continuare così, a testa bassa. Noi ci stiamo mettendo grinta e cuore e credo che questo stia...

A cura di Redazione Labaroviola 08 dicembre 2019 16:48

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