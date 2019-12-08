Ansaldi: "Dobbiamo continuare così. Noi ci stiamo mettendo grinta, ecco la differenza"
Il difensore del Toro Cristian Ansaldi ha parlato ai microfoni di Sky alla fine del primo tempo: "Dobbiamo continuare così, a testa bassa. Noi ci stiamo mettendo grinta e cuore e credo che questo stia...
A cura di Redazione Labaroviola
08 dicembre 2019 16:48
Il difensore del Toro Cristian Ansaldi ha parlato ai microfoni di Sky alla fine del primo tempo: "Dobbiamo continuare così, a testa bassa. Noi ci stiamo mettendo grinta e cuore e credo che questo stia facendo la differenza. Stiamo giocando bene, ma non dobbiamo abbassare la soglia di concentrazione perché basta un attimo".