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Ansa, domani la sentenza del Milan arriverà dopo le 18.00

Riportiamo testualmente la notizia da ANSA:MILANO, 18 LUG - È attesa domani non prima delle 18 la decisione del Tas sul ricorso del Milan contro l'esclusione dalle coppe europee per una stagione, sanc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2018 21:49
Ansa, domani la sentenza del Milan arriverà dopo le 18.00 -
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Riportiamo testualmente la notizia da ANSA:

MILANO, 18 LUG - È attesa domani non prima delle 18 la decisione del Tas sul ricorso del Milan contro l'esclusione dalle coppe europee per una stagione, sancita dalla Uefa. L'udienza davanti al collegio di tre arbitri del Tribunale arbitrale dello sport di Losanna inizierà domattina alle 9.30 e il dibattimento proseguirà dopo pranzo con interventi programmati fino alle 15 circa, come fa sapere il club rossonero. Dopo un break verranno esposte le osservazioni conclusive e, se necessari, ci sarà spazio per ulteriori approfondimenti, con la fine dell'audizione prevista per le 18. A seguire il collegio arbitrale emetterà il proprio verdetto

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