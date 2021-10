Anche il centrocampista del Napoli Anguissa sul suo Instagram ha commentato gli episodi di ieri sera al Franchi:

“È triste vedere che nel 2021 ci sono ancora persone che agiscono così! Per quello che penso una persona può insultarmi e chiamarmi scimmia, questo non influenzerà l’uomo che sono perché so chi sono, so da dove vengo. Sono un uomo di colore, sono orgoglioso di esserlo e questo non cambierà mai. No al razzismo“.

ANCHE BABACAR HA COMMENTATO GLI EPISODI DI IERI SERA