Andreazzoli: "La mia Primavera è molto giovane, ma ci manca poco per arrivare dove vogliamo"

Il tecnico della Primavera ha parlato della sua squadra

l tecnico della Fiorentina Primavera, Aurelio Andreazzoli, è intervenuto ai microfoni del TGR Toscana per fare il punto sulla sua nuova esperienza alla guida dei giovani gigliati e sul percorso di crescita della squadra.

L'intuizione di Paratici e le prospettive della Primavera «A stuzzicare il mio interesse è stata la proposta avanzatami da Paratici, un'iniziativa del tutto inaspettata rispetto agli standard soliti. Proprio questa novità mi ha affascinato. Dove potrà spingersi questa Fiorentina Primavera? Abbiamo un organico molto giovane e inevitabilmente scontiamo un po' d'inesperienza; ne eravamo pienamente consapevoli fin dall'inizio, ma il fattore tempo gioca dalla nostra parte. Sono convinto che non servirà molto prima di raccogliere i frutti del nostro lavoro».

La crescita dei giovani e il legame con lo spogliatoio «Nazionale Under 21? Al di là dei singoli convocati, ritengo fondamentale la filosofia promossa costantemente da Silvio Baldini: trasmettere valori e principi guida cruciali sia per l'evoluzione professionale dei ragazzi che per l'ottenimento dei risultati sul campo. È fondamentale far comprendere ai giovani di questa fascia d'età che resta loro un unico gradino per il salto definitivo, un passo che richiede però massimo sacrificio e dedizione».

In conclusione, l'allenatore si è soffermato sulla gestione umana del gruppo: «Riteniamo imprescindibile instaurare con i calciatori un dialogo amichevole e quasi paterno, assicurandoci che recepiscano la nostra guida come una testimonianza di sincero affetto e non soltanto come una mera lezione didattica».