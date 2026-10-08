Andreazzoli: "In questo periodo abbiamo aiutato la prima squadra dando dei giocatori a Vanoli"

L'allenatore della Fiorentina Primavera, Aurelio Andreazzoli, ha fatto il punto della situazione ai canali ufficiali della società, analizzando il periodo vissuto durante la sosta e proiettandosi verso la prossima sfida di campionato contro il Parma, in programma domenica.

Durante la pausa per gli impegni delle Nazionali, il gruppo giovanile si è messo interamente a disposizione di mister Vanoli, che aveva necessità di integrare i ranghi a causa delle convocazioni.

Andreazzoli ha spiegato come questa parentesi abbia rappresentato un'occasione ma anche un limite sotto il profilo dello sviluppo interno:

«Ho avuto l'opportunità di vedere qualche ragazzo dell'Under 18, ma non molte possibilità per incrementare le nostre necessità. Ci siamo messi a disposizione della prima squadra, che aveva bisogno di giocatori visti gli impegni con le Nazionali. Ci è venuto a mancare qualcosa e l'opportunità di sfruttare una quindicina di giorni per mettere qua e là qualche perla di cui abbiamo dimostrato di avere bisogno. Siamo arrivati alla sosta nelle condizioni ideali per avere degli inserimenti».

Il tecnico ha poi tracciato un bilancio del cammino intrapreso fin qui dalla squadra, evidenziando i momenti di maggiore crescita e le tappe fondamentali della stagione:

«A che punto è il nostro percorso? L'abbiamo capito, valutando le trasferte di Genova, Milano in Supercoppa in cui abbiamo toccato l'apice, i ragazzi sono stati estremamente bravi anticipando anche le nostre aspettative. A Lecce abbiamo avuto conferme con una squadra molto più giovane degli avversari, condotto una buona gara. Avevamo un centrocampo con 2010, 2009, 2008, contro i 2007 avversari, abbiamo lottato bene, ma la nostra crescita si è un attimo interrotta, speriamo sia stato un problema anche del Parma prossimo avversario così come di tutte le squadre del settore giovanile in questo periodo».