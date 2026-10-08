Labaro Viola

Andreazzoli: "In questo periodo abbiamo aiutato la prima squadra dando dei giocatori a Vanoli"

Il tecnico della Primavera ha parlato prima del match contro il Parma

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 ottobre 2026 18:02
Andreazzoli: "In questo periodo abbiamo aiutato la prima squadra dando dei giocatori a Vanoli" -
Andreazzoli
Acf Fiorentina Primavera
Condividi

L'allenatore della Fiorentina Primavera, Aurelio Andreazzoli, ha fatto il punto della situazione ai canali ufficiali della società, analizzando il periodo vissuto durante la sosta e proiettandosi verso la prossima sfida di campionato contro il Parma, in programma domenica.

La sosta e la collaborazione con la prima squadra

Durante la pausa per gli impegni delle Nazionali, il gruppo giovanile si è messo interamente a disposizione di mister Vanoli, che aveva necessità di integrare i ranghi a causa delle convocazioni.

Andreazzoli ha spiegato come questa parentesi abbia rappresentato un'occasione ma anche un limite sotto il profilo dello sviluppo interno:

«Ho avuto l'opportunità di vedere qualche ragazzo dell'Under 18, ma non molte possibilità per incrementare le nostre necessità. Ci siamo messi a disposizione della prima squadra, che aveva bisogno di giocatori visti gli impegni con le Nazionali. Ci è venuto a mancare qualcosa e l'opportunità di sfruttare una quindicina di giorni per mettere qua e là qualche perla di cui abbiamo dimostrato di avere bisogno. Siamo arrivati alla sosta nelle condizioni ideali per avere degli inserimenti».

Il percorso di crescita e le conferme da Lecce

Il tecnico ha poi tracciato un bilancio del cammino intrapreso fin qui dalla squadra, evidenziando i momenti di maggiore crescita e le tappe fondamentali della stagione:

«A che punto è il nostro percorso? L'abbiamo capito, valutando le trasferte di Genova, Milano in Supercoppa in cui abbiamo toccato l'apice, i ragazzi sono stati estremamente bravi anticipando anche le nostre aspettative. A Lecce abbiamo avuto conferme con una squadra molto più giovane degli avversari, condotto una buona gara. Avevamo un centrocampo con 2010, 2009, 2008, contro i 2007 avversari, abbiamo lottato bene, ma la nostra crescita si è un attimo interrotta, speriamo sia stato un problema anche del Parma prossimo avversario così come di tutte le squadre del settore giovanile in questo periodo».

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok