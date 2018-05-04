L'ex operaio che incanta Crotone: il riscatto di Andrea Nalini. E ora Corvino lo vuole in viola...

La grande stagione disputata da Andrea Nalini - come riporta la Gazzetta dello Sport - non è passata inosservata. L'ex operaio (prima di iniziare a giocare a calcio da professionista faceva il saldato...

La grande stagione disputata da Andrea Nalini - come riporta la Gazzetta dello Sport - non è passata inosservata. L'ex operaio (prima di iniziare a giocare a calcio da professionista faceva il saldatore, ndr) sta continuando ad alimentare il suo sogno di riscatto attraverso prestazioni scintillanti, al punto che anche Pantaleo Corvino si sarebbe mosso per avere informazioni sul suo conto. Il prezzo dell'esterno dei pitagorici è ancora da delineare: molto dipenderà anche dalla permanenza nella massima serie della squadra oggi guidata da Zenga.