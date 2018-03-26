Andrea Della Valle riscrive l’agenda, vuole tornare con la squadra. Contro il Crotone...
La Nazione scrive che Andrea Della Valle sta mettendo in ordine la sua agenda per poter essere più vicino alla Fiorentina. Al momento nessun appuntamento fissato, ma la promessa di tornare assolutamen...
A cura di Redazione Labaroviola
26 marzo 2018 10:11
La Nazione scrive che Andrea Della Valle sta mettendo in ordine la sua agenda per poter essere più vicino alla Fiorentina. Al momento nessun appuntamento fissato, ma la promessa di tornare assolutamente al fianco del gruppo in vista dei prossimi impegni, fa pensare ad un ritorno a Firenze in tempi molto brevi, quindi nei prossimi giorni, al massimo giovedì o venerdì per poi decidere se andare al Franchi sabato contro il Crotone.