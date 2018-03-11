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Andrea Della Valle: “Popolo viola, grazie per il vostro affetto in un momento tragico”

Questo il comunicato di Andrea Della Valle diffuso dal canale mediatico della Fiorentina: “Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicine, in particolare il popolo viola per l’amore e l’affetto c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2018 16:08
Andrea Della Valle: “Popolo viola, grazie per il vostro affetto in un momento tragico” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Diego Della Valle, Andrea Della Valle
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Diego Della Valle, Andrea Della Valle
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Questo il comunicato di Andrea Della Valle diffuso dal canale mediatico della Fiorentina: “Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicine, in particolare il popolo viola per l’amore e l’affetto con cui ci hanno confortato e sostenuto in un momento così tragico.
Grazie per la dignità e il coraggio in onore di Davide”.

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