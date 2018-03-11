Andrea Della Valle: “Popolo viola, grazie per il vostro affetto in un momento tragico”

Questo il comunicato di Andrea Della Valle diffuso dal canale mediatico della Fiorentina: “Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicine, in particolare il popolo viola per l’amore e l’affetto c...

Questo il comunicato di Andrea Della Valle diffuso dal canale mediatico della Fiorentina: “Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicine, in particolare il popolo viola per l’amore e l’affetto con cui ci hanno confortato e sostenuto in un momento così tragico.

Grazie per la dignità e il coraggio in onore di Davide”.