Andersen, Sampdoria: "Contro la Fiorentina meritavamo di vincere. Viola una grande squadra"

Il difensore centrale della Sampdoria Andersen ha parlato al quotidiano Il Secolo XIX, queste le sue parole:“Abbiamo fatto molto bene, abbiamo affrontato tre grandi come Napoli, Fiorentina e Inter ed...

A cura di Redazione Labaroviola 06 ottobre 2018 13:24

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