Andersen, Sampdoria: "Contro la Fiorentina meritavamo di vincere. Viola una grande squadra"
Il difensore centrale della Sampdoria Andersen ha parlato al quotidiano Il Secolo XIX, queste le sue parole:“Abbiamo fatto molto bene, abbiamo affrontato tre grandi come Napoli, Fiorentina e Inter ed...
A cura di Redazione Labaroviola
06 ottobre 2018 13:24
Il difensore centrale della Sampdoria Andersen ha parlato al quotidiano Il Secolo XIX, queste le sue parole:
“Abbiamo fatto molto bene, abbiamo affrontato tre grandi come Napoli, Fiorentina e Inter ed abbiamo fatto meglio dello scorso anno. Napoli battuto, con la Viola avremmo meritato di vincere e con l'Inter almeno di pareggiare. La sfida con l'Atalanta? Sarà un bel banco di prova, andiamo a Bergamo per ottenere il massimo".