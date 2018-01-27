Ancora Simeone: "Mi piacerebbe essere allenato da mio padre, è tra i migliori al mondo"

Giovanni Simeone è stato intervistato da Rai 2 ed ha parlato di sé, della Fiorentina e del futuro, a tutto campo: “Se mi piacerebbe essere allenato da mio padre? Sì, lo dico da giocatore: a chi non pi...

Giovanni Simeone è stato intervistato da Rai 2 ed ha parlato di sé, della Fiorentina e del futuro, a tutto campo: “Se mi piacerebbe essere allenato da mio padre? Sì, lo dico da giocatore: a chi non piacerebbe essere allenato da uno dei migliori al mondo? La personalità e la grinta che ha e che riesce a trasmettere per un calciatore è molto importante”.