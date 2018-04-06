Ancora Pezzella: "La Lazio e Inzaghi si sono lamentati per mesi ma avrebbero dovuto vedere il mio polpaccio.."
Sulle pagine odierne del quotidiano sportivo Tuttosport possiamo trovare le parole del neo capitano viola German Pezzella
A cura di Redazione Labaroviola
06 aprile 2018 11:43
Sulle pagine odierne del quotidiano sportivo Tuttosport possiamo trovare le parole del neo capitano viola German Pezzella. Queste le sue dischiarazioni sul famoso episodio da rigore di Roma durante Lazio-Fiorentina: “Quante polemiche, la Lazio e il suo allenatore ne hanno parlato per mesi ma avrebbero dovuto vedere il mio polpaccio…“