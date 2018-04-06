Ancora Pezzella: "La Lazio e Inzaghi si sono lamentati per mesi ma avrebbero dovuto vedere il mio polpaccio.."

Sulle pagine odierne del quotidiano sportivo Tuttosport possiamo trovare le parole del neo capitano viola German Pezzella

Sulle pagine odierne del quotidiano sportivo Tuttosport possiamo trovare le parole del neo capitano viola German Pezzella. Queste le sue dischiarazioni sul famoso episodio da rigore di Roma durante Lazio-Fiorentina: “Quante polemiche, la Lazio e il suo allenatore ne hanno parlato per mesi ma avrebbero dovuto vedere il mio polpaccio…“