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Ancora Pezzella: "La Lazio e Inzaghi si sono lamentati per mesi ma avrebbero dovuto vedere il mio polpaccio.."

Sulle pagine odierne del quotidiano sportivo Tuttosport possiamo trovare le parole del neo capitano viola German Pezzella

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 aprile 2018 11:43
Ancora Pezzella: "La Lazio e Inzaghi si sono lamentati per mesi ma avrebbero dovuto vedere il mio polpaccio.." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com German Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com German Pezzella
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Sulle pagine odierne del quotidiano sportivo Tuttosport possiamo trovare le parole del neo capitano viola German Pezzella. Queste le sue dischiarazioni sul famoso episodio da rigore di Roma durante Lazio-Fiorentina: “Quante polemiche, la Lazio e il suo allenatore ne hanno parlato per mesi ma avrebbero dovuto vedere il mio polpaccio…

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