Ancora niente vendita dei biglietti per Fiorentina-Napoli. Si attende decisioni del comitato. Le ultime

Si giocherà Sabato alle 20:45 l'attesissimo big match tra Fiorentina e Napoli, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Nonostante il match sia una delle partite di cartello non solo...

Si giocherà Sabato alle 20:45 l'attesissimo big match tra Fiorentina e Napoli, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Nonostante il match sia una delle partite di cartello non solo del 3° turno ma dell'intero campionato non è ancora cominciata la vendita dei biglietti. La colpa non è della Fiorentina ma bensì del comitato per le analisi della sicurezza delle manifestazioni sportive. Il CASMS infatti è tenuto a prendere una decisione sulla capienza del settore ospiti e sulla possibilità dei tifosi azzurri residenti in Campania di venire allo stadio.

La decisione era attesa per oggi ma non è ancora arrivata e di conseguenza la Fiorentina non può ancora mettere in vendita i biglietti. Domani a soli 3 giorni dalla partita potrebbero arrivare il via libera e di conseguenza potrebbero uscire i biglietti. Non una bella situazione per i tifosi viola e napoletani che devono organizzarsi per venire allo stadio ma come sempre nel calcio a rimetterci sono solo gli appassionati