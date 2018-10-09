Ancora niente accordo tra Fiorentina e Simeone per il rinnovo. La società viola...

Giovanni Simeone e la Fiorentina a lavoro per il futuro. Gli ultimi contatti per il rinnovo del Cholito, al momento, non hanno dato i frutti sperati. Distanza tra domanda e offerta per il prolungament...

A cura di Redazione Labaroviola 09 ottobre 2018 15:21

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone

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