Ancora niente accordo tra Fiorentina e Simeone per il rinnovo. La società viola...
Giovanni Simeone e la Fiorentina a lavoro per il futuro. Gli ultimi contatti per il rinnovo del Cholito, al momento, non hanno dato i frutti sperati. Distanza tra domanda e offerta per il prolungament...
A cura di Redazione Labaroviola
09 ottobre 2018 15:21
Giovanni Simeone e la Fiorentina a lavoro per il futuro. Gli ultimi contatti per il rinnovo del Cholito, al momento, non hanno dato i frutti sperati. Distanza tra domanda e offerta per il prolungamento fino al 2023. Previsti nuovi contatti nei prossimi giorni per cercare di colmare la distanza. Prove di futuro ancora insieme per il Cholito e la Fiorentina, si lavora per trovare un’intesa...
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