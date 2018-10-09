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Ancora niente accordo tra Fiorentina e Simeone per il rinnovo. La società viola...

Giovanni Simeone e la Fiorentina a lavoro per il futuro. Gli ultimi contatti per il rinnovo del Cholito, al momento, non hanno dato i frutti sperati. Distanza tra domanda e offerta per il prolungament...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2018 15:21
Ancora niente accordo tra Fiorentina e Simeone per il rinnovo. La società viola... - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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Giovanni Simeone e la Fiorentina a lavoro per il futuro. Gli ultimi contatti per il rinnovo del Cholito, al momento, non hanno dato i frutti sperati. Distanza tra domanda e offerta per il prolungamento fino al 2023. Previsti nuovi contatti nei prossimi giorni per cercare di colmare la distanza. Prove di futuro ancora insieme per il Cholito e la Fiorentina, si lavora per trovare un’intesa...

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