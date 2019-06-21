Ancora Commisso: “Sto lavorando per aumentare le entrate e portare giocatori sempre migliori alla Fiorentina"

Queste alcune parole del presidente viola Commisso: “Non possiamo fare tutto velocemente dal giorno alla notte. Non siamo nè il Milan nè la Juventus, abbiamo una strategia per sviluppare il marchio, a...

Queste alcune parole del presidente viola Commisso: “Non possiamo fare tutto velocemente dal giorno alla notte. Non siamo nè il Milan nè la Juventus, abbiamo una strategia per sviluppare il marchio, aumentare il fatturato cosi da poter comprare i grandi giocatori.

Le entrate della Serie A sono un terzo di quello della Premier, ci sono delle opportunità di crescita secondo me.

Se vivere distante da Firenze può essere un problema? Il proprietario del Liverpool, che ha appena vinto la Champions League, non possiede anche una squadra di baseball a Boston? Voi pensate che John Henry vada a Liverpool per ogni partita? Ho pianificato più che posso, non ogni giorno, non ogni settimana, ma il più possibile. Devo imparare e non faccio nè ora nè in futuro promesse che non posso mantenere”.