Queste sono altre dichiarazioni che il presidente Commisso ha rilasciato a Il Sole 24 Ore: “Non voglio diventare matto, ho fatto più riunioni qui in sei mesi che negli Usa in quarant’anni portando un servizio di internet importante e usatissimo in tutti gli USA. Non sono venuto per guadagnare col calcio o per fare altri business, non voglio fare politica e e non ho bisogno di pubblicità ma non voglio neanche buttare i soldi, questo è chiaro. Sono qui per divertirmi e far divertire i tifosi della Fiorentina vincendo qualcosa, ma per farlo bisogna organizzare la società seriamente, servono le strutture in tempi ragionevoli”.