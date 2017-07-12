Ancora Bernardeschi alla Gazzetta dello Sport: "Credo che ricomincerò dal ritiro della Fiorentina"

Emergono ancora altre parole dell'intervista di questa mattina di Federico Bernardeschi alla Gazzetta

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta questa mattina, intervistato Federico Bernardeschi, ci sono altre parole del talento della Fiorentina proprio riguarda al ritiro della squadra viola: "Credo che andrò in ritiro con la Fiorentina per ricominciare" così ha esclamato il numero dieci. Resta da vedere se effettivamente sarà la realtà visto il forte interessamento della Juventus.