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Ancora Bernardeschi alla Gazzetta dello Sport: "Credo che ricomincerò dal ritiro della Fiorentina"

Emergono ancora altre parole dell'intervista di questa mattina di Federico Bernardeschi alla Gazzetta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 luglio 2017 11:36
Ancora Bernardeschi alla Gazzetta dello Sport: "Credo che ricomincerò dal ritiro della Fiorentina" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato dalla Gazzetta questa mattina, intervistato Federico Bernardeschi, ci sono altre parole del talento della Fiorentina proprio riguarda al ritiro della squadra viola: "Credo che andrò in ritiro con la Fiorentina per ricominciare" così ha esclamato il numero dieci. Resta da vedere se effettivamente sarà la realtà visto il forte interessamento della Juventus.

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