Ancora Bernardeschi alla Gazzetta dello Sport: "Credo che ricomincerò dal ritiro della Fiorentina"
Emergono ancora altre parole dell'intervista di questa mattina di Federico Bernardeschi alla Gazzetta
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2017 11:36
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta questa mattina, intervistato Federico Bernardeschi, ci sono altre parole del talento della Fiorentina proprio riguarda al ritiro della squadra viola: "Credo che andrò in ritiro con la Fiorentina per ricominciare" così ha esclamato il numero dieci. Resta da vedere se effettivamente sarà la realtà visto il forte interessamento della Juventus.