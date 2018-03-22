Ancora Batistuta sulla Gazzetta: "Simeone? Dipende da lui. A me piace tanto Immobile..."

Arrivano altre dichiarazioni di Gabriel Batistuta, stavolta riportate dalla Gazzetta Dello Sport, dalla partita mundial di ieri sera a Roma: "Simeone? «Dipende tutto da lui, spero sia un po’ più fortu...

Arrivano altre dichiarazioni di Gabriel Batistuta, stavolta riportate dalla Gazzetta Dello Sport, dalla partita mundial di ieri sera a Roma: "Simeone? «Dipende tutto da lui, spero sia un po’ più fortunato. Gli manca l’appuntamento col gol e da attaccante so quanto sia importante segnare e vincere, specie se sei giovane». Tra gli attaccanti Batistuta segnala un attaccante, ma stavolta nato in Italia…«Ciro Immobile non è male… A me piace tanto come punta».