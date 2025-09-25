Anconetani :”Il Pisa ci arriva meglio della Fiorentina al derby. Chi perde deve iniziare a preoccuparsi”

Matteo Anconetani,nipote dell’ex storico presidente Romeo Anconetani, ha ricordato gli storici derby tra Pisa e Fiorentina.

Ai microfoni di Radio FirenzeViola è intervenuto Matteo Anconetani, nipote dello storico presidente del Pisa Romeo Anconetani, per parlare del derby molto sentito di domenica tra Pisa e Fiorentina: “E’ un derby che manca da 34 anni sarà emozionante viverlo e vivere in generale la serie A che non ha niente a che vedere con le altre categorie”.

Come ti immagini la partita di domenica? :”Un derby è sempre un derby , può succedere qualsiasi cosa . Ad oggi il Pisa ci arriva meglio anche per quello che ha mostrato nella scorsa partita contro il Napoli dove forse meritava anche qualcosa in più. Nella Fiorentina, dato il suo blasone, è ovvio che c’è qualcosa che non va”.

Quali sono i ricordi legati a tuo nonno per Pisa-Fiorentina? :”Sicuramente il 1986 è un anno che non scorderò. Mi ricordo che avevo 4 anni e che si venne via dal Franchi con le camionette della polizia. Era un altro mondo , un altro calcio e forse anche più’ bello di questo. Ricordo il 1994 in negativo dove perdemmo 4-0 all’andata e 4-0 al ritorno contro la Fiorentina fortissima di Batistuta che era in serie B. Infine ricordo anche quando c’era la Florentia Viola dove il Pisa vinse 1-0 a Firenze in Coppa Italia. Chiaramente domenica chi non vince inizierà ad avere grossi problemi, soprattutto la Fiorentina che non è abituata a stare in quelle posizioni. Che vinca il migliore”.