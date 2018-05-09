Anche un po' di Firenze sarà presente alla finale di Coppa Italia tra Milan e Juventus

La San Michele Cattolica Virtus, storica società fiorentina campione d'Italia con i giovanissimi elite nel 2017 e finalista con gli allievi, sarà presente alla finale della TIM CUP. Infatti i ragazzi...

La San Michele Cattolica Virtus, storica società fiorentina campione d'Italia con i giovanissimi elite nel 2017 e finalista con gli allievi, sarà presente alla finale della TIM CUP. Infatti i ragazzi del 2004 guidati da mister Mirko Alla si sono qualificati al torneo degli oratori facendo fuori una grande squadra dopo l'altra. La loro presenza è motivo di orgoglio per tutto il calcio giovanile toscano. La squadra di bomber Bartolozzi dovrà affrontare due partite una al mattino e l'eventuale finale nel pomeriggio proprio prima del fischio di inizio di Milan-Juve. Nella foto con la maglia di Firenze è presente il capitano Andrea Falaschi.