Anche Pasqual tra gli Angeli del Fango: l'ex capitano della Fiorentina a Campi per aiutare gli alluvionati
Manuel Pasqual cuore d'oro. L'ex capitano della Fiorentina e oggi volto di Dazn, è voluto scendere in prima linea a Campi Bisenzio per dare attivamente una mano a coloro che stanno vivendo delle grand...
A cura di Redazione Labaroviola
07 novembre 2023 16:21
Manuel Pasqual cuore d'oro. L'ex capitano della Fiorentina e oggi volto di Dazn, è voluto scendere in prima linea a Campi Bisenzio per dare attivamente una mano a coloro che stanno vivendo delle grandi difficoltà provocate dall’alluvione. Di seguito lo scatto che ritrae Pasqual in compagnia di altri volontari a Campi Bisenzio.
Foto: Labaroviola
CURVA FIESOLE AMMONITA PER I CORI RAZZISTI A VLAHOVIC, KEAN E MCKENNIE. SE RICAPITA ALTRA VOLTA SARÀ CHIUSA
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