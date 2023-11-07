Anche Pasqual tra gli Angeli del Fango: l'ex capitano della Fiorentina a Campi per aiutare gli alluvionati

Manuel Pasqual cuore d'oro. L'ex capitano della Fiorentina e oggi volto di Dazn, è voluto scendere in prima linea a Campi Bisenzio per dare attivamente una mano a coloro che stanno vivendo delle grand...

A cura di Redazione Labaroviola 07 novembre 2023 16:21

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