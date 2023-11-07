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Anche Pasqual tra gli Angeli del Fango: l'ex capitano della Fiorentina a Campi per aiutare gli alluvionati

Manuel Pasqual cuore d'oro. L'ex capitano della Fiorentina e oggi volto di Dazn, è voluto scendere in prima linea a Campi Bisenzio per dare attivamente una mano a coloro che stanno vivendo delle grand...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2023 16:21
Anche Pasqual tra gli Angeli del Fango: l'ex capitano della Fiorentina a Campi per aiutare gli alluvionati -
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Anche Pasqual tra gli Angeli del Fango: l'ex capitano della Fiorentina a Campi per aiutare gli alluvionati

Manuel Pasqual cuore d'oro. L'ex capitano della Fiorentina e oggi volto di Dazn, è voluto scendere in prima linea a Campi Bisenzio per dare attivamente una mano a coloro che stanno vivendo delle grandi difficoltà provocate dall’alluvione. Di seguito lo scatto che ritrae Pasqual in compagnia di altri volontari a Campi Bisenzio.

Foto: Labaroviola

CURVA FIESOLE AMMONITA PER I CORI RAZZISTI A VLAHOVIC, KEAN E MCKENNIE. SE RICAPITA ALTRA VOLTA SARÀ CHIUSA

https://www.labaroviola.com/curva-fiesole-ammonita-per-i-cori-razzisti-a-vlahovic-kean-e-mckennie-se-ricapita-altra-volta-sara-chiusa/229404/

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