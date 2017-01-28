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Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Anche il Milan sorride per Saponara in viola. Il motivo? Una percentuale…

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Anche il Milan sorride per Saponara in viola. Il motivo? Una percentuale…

Redazione

28 Gennaio · 23:11

Aggiornamento: 28 Gennaio 2017 · 23:11

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CalciomercatoFiorentinaSaponara

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Secondo quanto riportato dai colleghi di Milannews.it, il club rossonero, precedente proprietario del cartellino di Riccardo Saponara e neo giocatore della Fiorentina, vanta una percentuale di guadagno sull’eventuale cessione del trequartista dall’Empoli verso un’altra squadra. Questa clausola fu siglata al momento del suo ritorno all’Empoli risalente a gennaio 2015. Nelle casse del Milan, quindi finiranno circa 1,3 milioni di euro, la cifra è pari al trenta per cento dell’eccedenza rispetto ai 4,5 milioni con cui Saponara era stato acquistato dall’Empoli.

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