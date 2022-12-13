Anche la Lazio è interessata al marocchino Sabiri, molto dipenderà dal rapporto tra Sarri e Luis Alberto
Fioccano gli interessamenti per Sabiri del Marocco. Anche Maurizio Sarri lavorerebbe volentieri con il mediano blucerchiato.
Il sorprendente mondiale del Marocco non poteva che influenzare positivamente il valore assoluto dei suoi gioielli, e di questo non poteva che beneficiarne anche il centrocampista della Sampdoria Sabiri, che per la verità già prima della pausa si era reso protagonista di ottime prestazioni.
Già noto l'interesse della Fiorentina, a cui, secondo quanto riportato da TMW, andrebbe aggiunto anche quello della Lazio. Sarri lo vedrebbe bene nelle sue rotazioni di centrocampo, specie se il suo già non idilliaco rapporto con Luis Alberto dovesse definitivamente naufragare.
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