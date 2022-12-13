Chi vincerà il Mondiale Qatar 2022? Sfida aperta tra Francia, Argentina, Croazia e Marocco

Il valzer dei valori sulla vincente mondiale quote danno come favorita la Francia, tornata alla ribalta, che nelle semifinali affronta la sorpresa Marocco.L’altra semifinale è una gara da capogiro e l...

Il valzer dei valori sulla vincente mondiale quote danno come favorita la Francia, tornata alla ribalta, che nelle semifinali affronta la sorpresa Marocco.

L’altra semifinale è una gara da capogiro e le quote scommesse Argentina - Croazia offrono un palinsesto più equilibrato e complesso da analizzare.

Tutte le sorprese della Coppa del Mondo 2022: Marocco, Croazia e Giappone

Questa Coppa del Mondo 2022 verrà sicuramente ricordata per le tantissime sorprese durante la fase a gironi, dalla prima in assoluto, la sconfitta dell’Albiceleste contro l’Arabia Saudita, al cammino stupefacente del Giappone, che ha messo sotto prima la Germania e poi la Spagna, uscendo primo da un gruppo infernale e cadendo soltanto dopo i rigori, sotto i colpi dei Croati.

E che dire di questa Croazia che sempre ai rigori è riuscita a buttare fuori dal Mondiale persino i favoriti del Brasile, se quattro anni fa Modric e compagni arrivarono a giocarsela in finale negli ultimi 90 minuti, quest’anno si rischia addirittura di fare un bis della finale dei Mondiali di Russia 2018: Argentina permettendo.

La sorpresa più interessante è sicuramente il Marocco, che ha spazzato via la Spagna per 1 – 0 nei quarti di finale, la semifinale contro la Francia ha il sapore del derby, per una gara davvero entusiasmante.

Le quote della gara Argentina – Croazia

Per i bookmakers non c’è dubbio: i Sudamericani sono i favoriti ma De Paul e Di Maria mancano ancora all’appello. Difficile che i giocatori vengano recuperati ma non impossibile il loro ingresso in campo, le quote dell’Argentina vincente nei 90 minuti regolamentari offrono un valore di 1.75, mentre il pareggio è quotato a 3.25. La vittoria dei Croati nei 90 minuti regolamentari di gioco è quotata a 5, mentre il passaggio del turno (simbolo che include supplementari e/o rigori) è quotato a 3.25.

A questo punto bisognerà fare attenzione allo 0 – 0 e capire se questa Croazia è in grado di vincere e possiede ancora le energie per farlo, sia gli ottavi che i quarti, sono stati vinti ai rigori e per questo la squadra di Modric ha nelle gambe oltre 60 minuti in più giocati: quasi un’intera partita.

Infatti, i bookmakers favoriscono l’Under 2.5 quotato a 1.5 rispetto all’Over 2.5 quotato a 2.45, per una gara molto tattica che difficilmente potrebbe sbloccarsi nei primi 70 minuti di gioco.

Francia – Marocco: ecco le quote

Decisamente meglio favoriti i Francesi per quanto riguarda le quote presentate dai bookmakers, il simbolo 1 ha un valore di 1.5, il pareggio è quotato a 3.75 e la vittoria dei Magrebini è quotata a 7.5.

Anche se questo Mondiale ci sta dimostrando che tutto può accadere, i Francesi rimangono i favoriti assoluti per la vittoria della Coppa del Mondo 2022, il passaggio del turno e l’approdo in finale è quotato a 1.2, contro la quota a 4.2 del Marocco.

Anche in questo caso, i bookmakers prediligono l’Under 2.5 quotato a 1.58 contro l’Over quotato a 2.25, per una gara che difficilmente terminerà senza reti con i risultati indirizzati sull’1 – 0 quotato a 5 e l’1 – 1 quotato a 7.5.

Certo, Les Bleus hanno espugnato gli Inglesi, complice il rigore sbagliato di Kane ma la perla Giroud sta continuando a brillare in questo Mondiale, per questo una vittoria del Marocco e il conseguente passaggio del turno è da escludere. Non dimentichiamoci però, che il pallone è rotondo e tutto può accadere in questa Coppa del Mondo entusiasmante e appassionante fino all’ultimo secondo di gioco.