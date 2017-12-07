Anche la Fiorentina sul giovane scuola Juve Gabriele Bove: che numeri alla Sambenedettese quest'anno...

Secondo quanto riporta Tuttoc.com, portale sulla serie C, ci sarebbe anche Pantaleo Corvino su Gabriele Bove, centrocampista 19enne della Sambenedettese, di scuola Juventus. Su di lui ci sono le atte...

Secondo quanto riporta Tuttoc.com, portale sulla serie C, ci sarebbe anche Pantaleo Corvino su Gabriele Bove, centrocampista 19enne della Sambenedettese, di scuola Juventus. Su di lui ci sono le attenzioni di molti addetti ai lavori e di diversi club di serie A, tra cui anche Sassuolo e Inter, complice l'ottima prima parte di campionato.