Anche la Fiorentina su Karamoh, giovane attaccante del Caen

5 gol e 4 assist in questa stagione per l'attaccante classe '98

Secondo quanto riportato da SFR Sport pare che anche la Fiorentina stia seguendo con attenzione Yann Karamoh, giovane attaccante attualmente in forza al Caen. Il contratto dell'attaccante classe '98, nato in Costa d'Avorio ma di nazionalità francese, scadrà nel giugno 2018 e, stando alle indiscrezioni, non sembra avere alcuna intenzione di prolungare il suo rapporto con il club transalpino. Pertanto le pretendenti si stanno già facendo avanti e, oltre ai viola, sembra che il talentoso attaccante sia finito nel mirino anche di Monaco e Borussia Moenchengladbach.