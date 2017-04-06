Anche la Fiorentina in corsa per Maggiore dello Spezia

Il prezzo del cartellino del centrocampista classe '98 si aggira attorno ai 4 milioni e mezzo di euro

Secondo quanto riportato sulle pagine de Il Secolo XIX pare che anche la Fiorentina sia fra le squadre interessate a Giulio Maggiore, giovane centrocampista attualmente sotto contratto con lo Spezia.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sembra infatti che per il talento classe '98 si siano già mossi diversi club di Serie A, fra i quali - oltre alla Fiorentina - anche il Chievo Verona, la Sampdoria, il Bologna ed il Torino. Stando alle indiscrezioni la richiesta dei liguri per chi volesse assicurarsi le prestazioni del mediano sarebbe di circa 4 milioni e mezzo di euro.