Il Messaggero applaude: “Fiorentina domina in stile Pulp Fiction. Lazio annichilita dallo spettacolo viola”

Chi va più veloce, non ce la fa a stare dietro. Il Messaggero etichetta così la vittoria e il sorpasso della Fiorentina sulla Lazio, coi viola premiati dal coraggio e i biancocelesti insufficienti oltre a resilienza e cinismo. La squadra di Italiano ha dominato lo scontro diretto, colpendo tre legni e sbagliando anche un rigore. A questo giro stravince l’ultraviolenza stile Pulp Fiction – scrive il quotidiano -, mentre i laziali erano spremuti da un tour de force tostissimo. Sarri sognava un delitto perfetto su Italiano, invece rischia di vanificare le speranze Champions, distante ora 8 punti. Applausi al merito, alla Fiorentina, che col suo credo calcistico, tutti insieme appassionatamente in un arrembante 4-2-3-1, porta un assedio e un possesso di dominio assoluto. La Lazio non esce dalla propria area e patisce la punizione divina, subendo il ribaltone. Ventidue tiri a cinque, lo spettacolo viola annichilisce la Lazio e i suoi 2500 tifosi al Franchi, davanti a un film horror.

SEMPLICI: “GRANDE PARTITA, GRANDE ATTEGGIAMENTO TATTICO E MENTALE, SPERO SI RECUPERI NZOLA. BELTRÁN? GIOCATORE VERO”