Anche Dan Brown tifa Fiorentina: maglia numero 10 per lui
Ospite d'eccezione, questa mattina, nel Salone dei 500 in Palazzo Vecchio, dove si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di “Inferno”, film diretto da Ron Howard, tratto dall’omonimo libro di...
A cura di Redazione Labaroviola
06 ottobre 2016 16:13
Ospite d'eccezione, questa mattina, nel Salone dei 500 in Palazzo Vecchio, dove si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di “Inferno”, film diretto da Ron Howard, tratto dall’omonimo libro di Dan Brown. Lo scrittore autore della trilogia che vede come protagonista Robert Langdon (interpretato nel film da Tom Hanks) ha ricevuto in dono dal sindaco Dario Nardella una maglia numero 10 della Fiorentina.